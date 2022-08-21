اخبار الخليج – ناصر بن حمد يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة «جيبك» والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» والسيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز.

وأثنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الشركة القابضة للنفط والغازوالرامية تطوير هذين القطاعين والاستثمار الأمثل فيهما باعتبارهما ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وهو الامر الذي يتفق مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للمساهمة في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية «2030».

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على أهمية مواصلة شركة «جيبك» مسيرتها نحو الارتقاء بمنظومتها بما يتوافق مع التطور الكبير في قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين والذي يسير بخطى ثابتة نحو التطور التقني والفني والانتاجي الامر الذي سيساهم في تعزيز مكانة المملكة تنافسيا ويحفز البيئة الاستثمارية.

ومن جانبه أعرب سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد عن شكره وتقديره الى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على ثقة سموه بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» مؤكدا أن الثقة الغالية تمثل دافعا كبيرا نحو تنفيذ رؤية سموه التطويرية ومواصلة مسيرة الشركة الرائدة في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بقطاعي النفط والغاز.

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