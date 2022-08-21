اخبار الخليج – «المؤسسة الملكية» تودع قيمة المستلزمات المدرسية في الحسابات البنكية لأبنائها

محمد بن مسعود - الدمام - قامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتحويل قيمة مستلزمات الحقيبة المدرسية في الحسابات البنكية لجميع طلبتها المكفولين من المنتظمين في المدارس، وذلك استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022 – 2023، ومساهمة منها في توفير جزء من الاحتياجات المدرسية للطلبة المكفولين لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم وشراء المستلزمات المدرسية للعام الدراسي الجديد.

وبهذه المناسبة قال الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية: «يأتي مشروع الحقيبة المدرسية ضمن مبادرات الرعاية التعليمية التي تقدمها المؤسسة سنويًا لطلبتها المكفولين في المدارس، في ظل توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والدعم المستمر من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، لمساعدة أبنائهم الطلبة المكفولين لتوفير احتياجاتهم المدرسية ومساعدتهم على تلقي التعليم المتميز، وتوفير كافة السبل لتهيئة البيئة المناسبة التي تسهم في تشجيع الطلبة على مواصلة التفوق والتميز الدراسي». مؤكدًا حرص المؤسسة على التخفيف عن جزء من المصروفات المدرسية الملقاة على عاتق الأسر.

وهنَّأ السيد جميع الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة بصورة كلية بعد جائحة كورونا، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد والنجاح في مشوارهم الدراسي، والسعي للتفوق والتميز ليساهموا في ازدهار الوطن ورفعته، وتخطي الصعاب من أجل مواصلة النجاح والوصول لتحقيق الأهداف المرجوة>