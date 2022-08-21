اخبار الخليج – اخطار «المرور» بتغيير محل اقامة مالك المركبة خلال 7 أيام من التغيير

محمد بن مسعود - الدمام - اصدر معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرارا باستبدال نصوص بعض فقرات المواد من اللاحة اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٤ الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015 والقاضي بوجوب قيام مالك المركبة أو المسئول عنها باخبار المرور بتغيير محل إقامته الثابت في شهادة الملكية فيما لو قام بتغييره، وإخطار الإدارة بمحل الإقامة الجديد خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ التغيير.

وقال القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية انه: «اذا قام مالك المركبة أو المسئول عنها بتغيير محل إقامته الثابت في شهادة الملكية وجب عليه إخطار الإدارة بمحل الإقامة الجديد خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ التغيير، ويجب أن يرفق بالإخطار السند المثبت لمحل الإقامة الجديد طبقاً للمادة (101) من هذه اللائحة. ويعد بمثابة إخطار قيام مالك المركبة أو المسئول عنها بتحديث بيانات محل إقامته في قاعدة بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية».

فيما قالت المادة (١٢٦): «إذا تمت إجراءات نقل ملكية المركبة على الوجه المبين في المادة (١٢٥) من هذه اللائحة، وجب على الإدارة إصدار شهادة ملكية باسم المالك الجديد وتسليمها إليه، وتعتبر شهادة الملكية الممنوحة لمالك المركبة السابق لاغية ولا يعتد بحيازتها. وعلى مالك المركبة السابق تسليم شهادة الملكية الملغاة إلى الإدارة فور نقل ملكية المركبة، وليس لمالك المركبة رفض تسليم الشهادة، ويسري هذا الحكم على المسئول عن المركبة.

واضافت المادة (٢٤٥) انه: «يجوز التقدم بطلب تجديد رخص القيادة المذكورة في المادة (٢٢٣) من هذه اللائحة إلى الإدارة على النماذج التي تحددها خلال التسعين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة صلاحية الرخصة، وذلك بعد استيفاء ذات شروط الحصول على الرخصة لأول مرة باستثناء الشرطين المتعلقين باجتياز الاختبارات النظرية والفنية والحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعلم، ويتعين الوفاء بجميع المبالغ المالية المستحقة بسبب مخالفة القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما».

وقالت المادة (18) مكررا انه: «إذا كانت المركبة البحرينية غير مملوكة لقائدها، يجوز أن تشترط الإدارة تفويضاً من مالكها أو من يمثله قانونا لقائد المركبة يخوله الخروج من مملكة البحرين أو الدخول إليها، وذلك دون الإخلال بأي قيود قضائية تحول دون ذلك.. وإذا كانت المركبة غير مملوكة لقائدها، يجوز أن تشترط الإدارة تفويضاً من مالكها أو من يمثله قانوناً لقائد المركبة يخوله الدخول بها إلى مملكة البحرين أو الخروج منها، ويعد بمثابة إخطار قيام حامل الرخصة بتحديث بيانات محل إقامته في قاعدة بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية».