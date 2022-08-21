مستشار تربوي:الجامعات السعودية أصبحت رائدة في مجال البحث العلمي على مستوى الشرق الأوسط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال المستشار التربوي “عبداللطيف الحمادي” أن وزارة التعليم من الوزارت التي تسعي لتحقيق أهداف الرؤية وهي تعتبر من أوائل الوزارات في المملكة التي تهتم بقضية أهداف الرؤية.

وأشار إلي أن الجامعات السعودية أصبحت الآن هي رائدة البحث العلمي في الشرق الأوسط، وهذا في الحقيقة مكسب كبير للمملكة العربية السعودية، الذي يعلن عنه سمو العهد في لقائه المشهور العام الماضي بأن يحول البحث العلمي إلي ابتكارات.

وتابع أن التعليم أصبح ليس فقط للتعليم والحفظ والإلقاء، وإنما هناك هدف من التعليم وهو الابتكار والبحث العلمي، فتحولت إلي مشاريع أقتصادية تخدم الدولة وتجعل أبناءنا وبناتنا منافسين على مستوي العالم.