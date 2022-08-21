سمو أمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة المكلف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة , في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة المكلف اللواء الدكتور راشد بن عمر العارضي.
واطلع سموه على جهود إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة والقضايا الأمنية المنفذة مؤخراً ودورها في مواجهة هذه الآفة الخطيرة والتوعية والوقاية منها.
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