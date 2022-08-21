تين هاج يحفز لاعبي مانشستر يونايتد بمقاطع فيديو للفرق المتنافسة

محمد بن مسعود - الدمام - أجبر الهولندي إيريك تين هاغ المدرير الفني لنادي مانشستر يونايتد، لاعبيه على مشاهدة مقاطع فيديو للفرق المتنافسة على لقب الدوري الدوري الإنجليزي، والتي تلعب بشكل جيد في محاولة يائسة لتحفيز اللاعبين وحثهم على تقديم مردود جيد قبل مباراة ليفربول.
لاعبي اليونايتد لتعلم أساسيات اللعبة
القائمة تشمل جميع اللاعبين
وأوضح المدير للفريق أن القائمة تشمل جميع اللاعبين بما في ذلك كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز والقائد هاري ماجواير، ولابد من مشاهدة مقاطع الفيديو لتعلم الأساسيات إذا كان يريد حل مشاكل من جانب اللاعبين اليائسين.
انهيار اليونايتد في افتتاح الدوري الإنجليزي
وسقط نادي مانشستر يونايتد أمام برايتون وبرينتفورد، وبدأت ملامج الصدمة على المدرب الهولندي عقب انهيار لاعبيه أمام برينتفورد برباعية الأسبوع الماضي.
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