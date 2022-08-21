تين هاج يحفز لاعبي مانشستر يونايتد بمقاطع فيديو للفرق المتنافسة

محمد بن مسعود - الدمام - أجبر الهولندي إيريك تين هاغ المدرير الفني لنادي مانشستر يونايتد، لاعبيه على مشاهدة مقاطع فيديو للفرق المتنافسة على لقب الدوري الدوري الإنجليزي، والتي تلعب بشكل جيد في محاولة يائسة لتحفيز اللاعبين وحثهم على تقديم مردود جيد قبل مباراة ليفربول.

لاعبي اليونايتد لتعلم أساسيات اللعبة

ووفقًا لصحيفة «ذا صن»، فإن تين هاج استخدم عدة مقاطع للاعبي تشيلسي ، ومانشستر سيتي، وليفربول – الذي يواجه يونايتد غدًا – ليشرح للاعبي مانشستر يونايتد كيفية اللعب بطريقة التنافسية والالتزام بالتعليمات خير وسيلة لتحقيق الألقاب.

القائمة تشمل جميع اللاعبين

وأخبر تين ها جميع لاعبيه بإضافة وقت بجانب الحصص التدريبة للفريق من أجل تدارك جميع المشاكل التي تواجه الفريق، وسيتم إلغاء الوقت المضاف عند حل المشاكل، بعد الإخفاق الكبير في بداية الدوري الإنجليزي وخسارة أول جولتين.

وأوضح المدير للفريق أن القائمة تشمل جميع اللاعبين بما في ذلك كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز والقائد هاري ماجواير، ولابد من مشاهدة مقاطع الفيديو لتعلم الأساسيات إذا كان يريد حل مشاكل من جانب اللاعبين اليائسين.

انهيار اليونايتد في افتتاح الدوري الإنجليزي

وسقط نادي مانشستر يونايتد أمام برايتون وبرينتفورد، وبدأت ملامج الصدمة على المدرب الهولندي عقب انهيار لاعبيه أمام برينتفورد برباعية الأسبوع الماضي.