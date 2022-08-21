استشاري يوضح الأسباب الكامنة وراء حكة الأذن

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قال الدكتور فريد الغامدي ” استشاري الأنف والأذن والحنجرة” أن تنظيف الأذن بالأعواد لا ينصح به أبداً، إدخال أي شئ للأذن لا ينصح به.

وتابع أن الأذن مخلوقة بأنها تنظف نفسها بنفسها، والشمع من أن ينتج على طبلة الأذن حتي يخرج إلي الخارج موجود في حركة حلزونية أو دائرية، ويخرج من نفسه.

وأوضح أن الشمع يتكون عندما يحاول الإنسان أن ينظف أذنه، مهما حاول أن ينظف أذنه بالعود أو بأي وسيلة أخري فالقناة السمعية ليست مستقيمة ولكنها منحنية ثم تنزل إلي الأسفل وبالتالي مهما حاول الإنسان لن يصل إلي الشمع، ولا نفع من ذلك.

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Source almnatiq

