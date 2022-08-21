مصر: إيقاف التعامل على أسهم “مدينة الإنتاج الإعلامي” بعد أنباء عن استحواذ صندوق الاستثمارات عليها

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قررت إدارة البورصة المصرية، اليوم (الأحد) إيقاف التداول على أسهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد تداول خبر عن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة فيها.

لكن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي نفت ما تردد بهذا الشأن، وقالت في بيانها للبورصة صباح اليوم خلال جلسة التداول في بداية الأسبوع، إنه بشأن ما تردد عن استحواذ الصندوق السعودي على حصة في شركة مدينة الإنتاج الإعلامي، فإن الشركة ليس لديها علم أو ما يفيد بشأن هذا الخبر.

وفي السياق ذاته، قررت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الأحد.

وقالت البورصة، إن قرار إيقاف التداول لحين ورود بيان من الشركة بشأن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في يونيو 2022.



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Source akhbaar24

