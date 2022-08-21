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أعلن أمس السبت، عن موعد تدشين الهوية الجديدة لنادي الهلال، وذلك بعد أن تم الإعلان في وقت سابق عن إجراء تغيير فيها، لتوحيد هويته في كل الألعاب، ابتداء من الموسم الرياضي الجديد.
وقام نادي الهلال بإزالة الشعار الخاص به من جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، استعدادًا للإعلان عن الهوية الجديدة.
وأعلنت قناة “روتانا خليجية”، عن موعد الكشف عن الهوية الجديدة بنادي الهلال، بعدما نشر فيديو على حسابه بـ”تويتر” عنوانها “عينك على الهلال”.
ونشرت القناة فيديو تشويقي قصير، عنوانه “عينك على الهلال، انتظرونا غدًا الإثنين 22 أغسطس على شاشة روتانا خليجية وLBC، الساعة 8:00 مساءً”.
وفي وقت سابق كشفت مصادر أن إدارة الهلال اتَّفقت مع شركة “S team”، الشريك الحصري لقطاع الملابس والمتاجر في النادي، على تسليم قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الخاصة بالموسم المقبل بهوية النادي الجديدة، التي تمَّ إعلانها في وقت سابق.
وتواصلت إدارة الهلال مع 3 شركات عالمية كبيرة متخصِّصة في التصاميم والشعارات الرياضية للأندية العالمية، وتعدُّ الأفضل في هذا المجال، للمفاضلة بينها، واختيار إحداها لتصمِّم الهوية الجديدة للنادي.
يذكر أن نادي الهلال يملك حاليًا شعارًا للنادي، وآخر للفريق الأول لكرة القدم، الذي يشارك في دوري المحترفين، وسيتمُّ توحيدهما بشعار واحد.
عينك على الهلال..
انتظرونا غدًا الاثنين 22 أغسطس على شاشة #روتانا_خليجية وشاشة LBC الساعة 08:00 مساءً
@Kingdom_KHC @Khalejiatv @LBC_TV pic.twitter.com/mIMy4Olb2F
— روتانا خليجية (@Khalejiatv)
عينك على الهلال..— روتانا خليجية (@Khalejiatv) August 20, 2022
انتظرونا غدًا الاثنين 22 أغسطس على شاشة #روتانا_خليجية وشاشة LBC الساعة 08:00 مساءً
@Kingdom_KHC @Khalejiatv @LBC_TV pic.twitter.com/mIMy4Olb2F
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر النادي يزيل صورة العرض من حساباته.. الكشف عن موعد إعلان “الهوية الجديدة” للهلال (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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