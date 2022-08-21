︎ . كشفت قناة الإخبارية أن سبب حادث انقلاب الحافلة في تركيا هو فقدان سيطرة السائق على القيادة في منحدر. وأشارت إلى أن المصابين هم 4 أشخاص منهم 3 سعوديون والسائق من الجنسية التركية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن سبب انقلاب الحافلة التي تنقل مواطنين سعوديين في تركيا وعدد المصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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