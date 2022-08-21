“شرطة الرياض”: القبض على شخصين سرقا مصوغات ذهبية ونفذا عمليات احتيال مالي إلكتروني

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيمين من الجنسيتين السورية والأردنية؛ لسرقتهما مصوغات ذهبية من منزل، وتنفيذ عمليات احتيال مالي إلكتروني، وتحويل الأموال إلى خارج المملكة من خلال مقيم من الجنسية السورية.

وأوضحت الشرطة أنه تم القبض على المتهم الأخير؛ لتستره على المتهمين الأول والثاني، وتمكينهما من التصرف بحساباته البنكية، فيما تم استرداد المسروقات وضبط مبلغ يتجاوز 450 ألف ريال و(6) سبائك ذهبية و(16) بطاقات صراف آلي.

وأشارت إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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Source akhbaar24

