“الغذاء والدواء” تضبط 3 آلاف عبوة منتجات تجميل مخالفة داخل منشأة في جدة

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تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من ضبط منشأة في جدة لتلاعبها بتواريخ صلاحية وبيانات منتجات تجميلية، وذلك ضمن جهودها في عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لإشرافها.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغًا عن منشأة تقوم ببيع وتخزين منتجات تجميل ببيانات تعريفية مخالفة للمنتج، وتتلاعب بتواريخ صلاحية المنتجات، مبينة أنه جرى ضبط أكثر من 3 آلاف عبوة من منتجات التجميل المخالفة، مخزنة داخل المنشأة.

وأشارت إلى أنه جرى تشكيل لجنة بمشاركة مفتشي وزارة التجارة لضبط وتحريز العبوات المخالفة والعمل على تتبع مصادرها، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.



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Source akhbaar24

