“إيجار” تكشف عن رسوم توثيق العقد السكني ونسبة السعي

︎ . كشفت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن رسوم توثيق العقد السكني. وأوضحت منصة إيجار، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن رسوم توثيق العقد السكني سواء عقد جديد أو تجديد لعقد سابق هي ١٢٥ ريالاً لكل سنة. وأضافت المنصة، أن نسبة السعي محددة حسب لائحة المكاتب العقارية بـ2.5% من قيمة عقد إيجار السنة الأولى، مشيرة إلى أنه يتم دفع الرسوم من قبل المؤجر مالم يتم الاتفاق بينهما بخلاف ذلك. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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