وظائف شاغرة لدى وزارة الشؤون الإسلامية.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأحد، استقبال طلبات التوظيف عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، بعدة تخصصات.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاحة تشمل التخصصات التالية: – مراقبين – الدعوة – حراس الأمن وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن الوظائف متاحة للجنسين، إضافة إلى وظائف الأئمة والمؤذنين بمختلف مناطق المملكة. وتابعت الوزارة أن التقديم على الوظائف يستمر حتى يوم السبت ٢٩ / ١ / ١٤٤٤هـ عبر الرابط التالي ( هنا ) .

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Source almnatiq

