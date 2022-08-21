شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التوقيع معه.. تعرف على موعد ظهور عبدالرحمن غريب الأول بقميص النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد عبدالرحمن غريب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الجديد، للتواجد مع فريقه خلال المباريات المقبلة.

وينتظر عشاق العالمي، الظهور الأول للاعب بقميص الفريق عقب انتقاله بشكل رسمي من صفوف أهلي جدة، بعقد لمدة 4 مواسم.

الرائد يُجهز النصر وديًا قبل افتتاح دوري المحترفين السعودي



ومن المقرر أن يخوض النصر مباراة أمام الرائد غدا الأحد على ملعب مرسول بارك في سابع وأخر ودياته، قبل مواجهة الوحدة يوم السبت المقبل في افتتاحية مبارياته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



موعد ظهور عبدالرحمن غريب بقميص النصر



وقرر الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، تواجد غريب في مباراة الفريق الودية وحصوله على بعض الدقائق لتجهيزه للموسم الجديد.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن الفرنسي رودي جارسيا، خصص برنامجًا تدريبيًا خفيفًا، للصففة الجديدة، منذ وصوله لتجهيزه للمباريات.

وأدى غريب تمارينه تحت إشراف أحد مساعدي جارسيا، على ملعب مرسول بارك، الذي شهد تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الرائد وديًا.

من ناحية أخرى، يظهر البرازيلي لويس جوستافو، من بداية المباراة، بعدما شارك بديلًا في الودية الماضية أمام فريق العربي، بعد تعافيه من إصابته الأخيرة.

وأعلن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، التعاقد مع عبدالرحمن غريب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونشر النادي العالمي صورة تجمع بين مسلي آل معمر رئيس النادي، مع عبدالرحمن غريب لاعب أهلي جدة، أثناء توقيع عقوده بالموسم الجديد.

النصر يعلن ضم عبدالرحمن غريب بشكل نهائي

وكتب النصر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي".

وأضاف النادي: "التوقيع مع غريب، جاء بنظام الانتقال من النادي الأهلي وبعقد يمتد لأربع مواسم، متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧العالمي⁩".