شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يلقى خبر سعيد بتعافي أهم نجومه من الصليبي قبل بداية الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، خبر سعيد قبل افتتاح مباريات الموسم الجديد.



موعد مباراة الهلال ضد الخليج في افتتاح دوري المحترفين



ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفًا على الخليج، الخميس المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبات عبد الإله المالكي نجم الهلال، جاهز بشكل كامل من المشاركة مع الفريق، بعد أن خضع لبرنامج إضافي مكثف، خلال الأيام الماضية.

وأكدت تقارير صحفية، أن المالكي سيعود إلى التدريبات الجماعية بشكل كامل الأسبوع المقبل بعد أن بدأ قبل أيام بالمشاركة بشكل تدريجي.



المالكي يعود للفريق بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي



وكان المالكي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي في فبراير الماضي، خلال مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم، وخضع على إثرها لعملية جراحية.

ومن المنتظر أن يعود الهلال لاستئناف التدريبات اليوم الأحد، بعد الراحة التي منحت للاعبين أمس عقب الفوز على الباطن بثلاثية دون رد، مساء الجمعة على ملعب النادي بالرياض.



الهلال يفقد خدمات جانج 3 مباريات



من ناحية أخرى، يفقد الفريق خدمات الكوري جانج هيون سو في أول 3 جولات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد، بعدما تعرض لإصابة في الفخذ.

ويغيب جانج هيون سو عن مباريات الهلال أمام فرق الخليج في الافتتاح ثم الفيحاء والفتح بالجولتين الثانية والثالثة على الترتيب، بالدوري.