هذا النشاط يساهم في تقليل ضغوطات الحياة ويساعد الدماغ على اليقظة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات بعدما كان يُعرف بالنشاط البسيط والممتع للأطفال؛ أصبح التلوين الآن أداةً لممارسة الصحة العقلية الجيدة؛ حيث ازدادت شعبيته مؤخرًا خاصة للبالغين.

وتتميز كتب التلوين للأطفال بشخصيات كرتونية وتصميمات بسيطة، أما كتب التلوين للبالغين فلها أنماط معقدة من الزهور، أو الأعمال الفنية، أو الماندالا، أو الحيوانات.

عدة أبحاث طرحت سؤالًا حول السبب الذي يجعل تلوين الكبار شائعًا جدًّا؟ وقدم موقع ميديكال إكسبرس، بعض الإجابات بحسب الخبراء.

ووفق ما نقلته “روسيا اليوم”؛ فيمكن أن يحسّن التلوين الصحة من خلال عدة أشياء:

تعزيز اليقظة أخبار قد تهمك

يمكن أن يساعد التلوين على تعزيز اليقظة، وهي القدرة على التركيز.. وبحسب الخبراء تأتي هذه اليقظة نظرًا لأن التركيز على اختيار اللون والبقاء داخل الخطوط يساعد على إيقاف التركيز في الضوضاء، ومنح العقل المقدرة على التركيز في الحركات والأحاسيس والعواطف خلال اللحظة التي يتم التلوين فيها.

تخفيف التوتر

التلوين طريقة صحية للتخلص من التوتر؛ حيث يهدئ الدماغ ويساعد الجسم على الاسترخاء، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين النوم وتخفيف الإرهاق، مع تقليل آلام الجسم ومعدل ضربات القلب والتنفس ومشاعر الاكتئاب والقلق.

وعلى الرغم من أن التلوين ليس العلاج النهائي للتوتر والقلق؛ فإن الجلوس لجلسة تلوين طويلة له قيمة كبيرة.

تقبّل عدم الكمال

يشير الخبراء إلى أنه لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للتلوين؛ إذ يعد التلوين نشاطًا غير تنافسي؛ لذلك لا يوجد ضغط “لرفع المستوى” أو الفوز بجائزة أو التغلب على عقارب الساعة.

طرق أخرى لتخفيف التوتر