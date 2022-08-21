صحة الرياض تُنفذ 2325 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نفّذت صحة الرياض “2325” جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافةً إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 13-19/ 8/2022م, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وشملت الجولات “325” زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة “56” مستشفى خاصاً و “269” مستشفى حكومياً، كما تم تنفيذ “333” زيارة للمراكز الحكومية، و كذلك “1652” زيارة للمجمعات الطبية، إضافةً إلى “15” زيارة للصيدليات.
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