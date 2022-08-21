الخميس آخر موعد للتقديم.. مستندات وإجراءات شغل 11 ألف وظيفة بالتعليم

محمد بن مسعود - الدمام -
أعلنت وزارة التعليم، أنها فتحت باب التقديم لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمديرين والوكلاء والمشرفين والموجهين الطلابيين على تخصصات مسارات المرحلة الثانوية.
وأوضحت – حسب “عكاظ” – أن القرار يأتي ضمن خطة التوسع في مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، وتطوير قدرات شاغلي الوظائف التعليمية ومهاراتهم في جميع مراحل التعليم العام.
وأضافت أن الوظائف التعليمية، ستكون عبر تأهيل المتقدمين في برامج الدبلوم العالي لعدد من التخصصات، الذي سيعقد اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 1444هـ، ويستمر لمدة فصلين دراسيين بواقع 36 ساعة تدريبية، عن طريق عدد من المسارات، أهمها:
1 – الهندسة.
2 – الصحة.
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3 – الحياة.
4 – المالية.
5 – القانون.
وأشارت إلى أن برنامج تأهيل المتقدمين، يستهدف:
1 – حاملي درجة البكالوريوس في تخصص الفيزياء.
2 – حاملي درجة البكالوريوس في تخصص الأحياء.
3 – حاملي درجة البكالوريوس في تخصص إدارة عامة «محاسبة»، إدارة أعمال «اقتصاد».
4 – في تخصص القانون لحاملي درجة البكالوريوس في تخصص، “الشريعة وأصول الدين والشريعة والدراسات الإسلامية؛ والثقافة الإسلامية”.
5 – مسار الفقه وأصوله والمواريث والفقه المقارن وأصول الفقه والفقه وأصوله والسياسة الشرعية والأنظمة والشريعة والقانون والدراسات القضائية والقضاء والسياسة الشرعية والقضاء التجاري والجزائي والعمالي والإداري، والأحوال الشخصية.
وأكدت الوزارة أنه يحق لشاغلي الوظائف التعليمية ممن اجتازوا أحد برامج المرحلة الأولى، التقديم على برامج أخرى، بعد الحصول على الوثيقة، والتأكد من انطباق شروط البرنامج المتقدم عليه، علمًا بأن استحقاق الحوافز الخاصة بالبرنامج يكون مرة واحدة فقط، باستثناء حافز الحصول على ساعات التطوير المهني.
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