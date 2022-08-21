محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 3 آلاف عبوة من منتجات التجميل المخالفة، مخزنة داخل منشأة في جدة، وذلك ضمن جهودها في عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لإشرافها.
وأوضحت “الهيئة” أنها تلقت بلاغًا عن منشأة تقوم ببيع وتخزين منتجات تجميل ببيانات تعريفية مخالفة للمنتج، وتتلاعب بتواريخ صلاحية المنتجات.
وأشارت إلى أنه جرى تشكيل لجنة بمشاركة مفتشي وزارة التجارة لضبط وتحزيز العبوات المخالفة والعمل على تتبع مصادرها، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
ودعت “الهيئة” المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999).
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط منشأة لتلاعبها بتواريخ صلاحية وبيانات منتجات تجميلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.