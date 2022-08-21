ما هو نظام تقدير الحوادث الجديد؟ أحمد الغامدي يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال الأستاذ أحمد الغامدي أن برنامج تقدير الحوادث الجديد الذي أطلقته حكومة المملكة العربية السعودية هو أحد البرامج التابعة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والهدف من هذا البرنامج هو العمل على تسهيل الإجراءات التي يتطلبها الإبلاغ عن الحوادث المرورية وتقدير الأضرار التي تنتج عنها

وذكر خلال حديثه عبر برنامج “صباح السعودية” أنه في نظام تقدير الحوادث يتم استقبال البلاغ المتضرر عن طريق إدارة المرور أو عن طريق نجم، وبناءاً عليه يتم تحديد الضرر الحاصل للمركبة، ثم يتم توجيه المتضرر عبر رسالة الحادث إلي مراكز تقدير، ثم يتم تسجيل الحالة برقم الحادث والإطلاع عليها بموجب التقرير الإلكتروني.

وأوضح أن المقيمين بمراكز تقدير جميعهم بإشراف الهيئة السعودية المقيمة للمعتمدين يتم اختبارهم بدورات تعليمية وتعليمهم أساسيات التقييم وبناءاً عليه يتم العمل براكز تقييم.