شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. النصر يُطيح بثنائي أجنبي قبل غلق سوق الانتقالات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، يرغب في رحيل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير، إلى أن العالمي، يرغب في التخلص من الثنائي الأجنبي الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف ببيع العقد أو الإعارة.

ويحاول النادي التعاقد مع ثنائي أجنبي آخر بديل للثنائي للغير مرغوب فيهم، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في نهاية شهر أغسطس الجاري.



مشاريبوف يفاضل بين 3 عروض للرحيل عن النصر



وأكدت التقارير الصحفية، أن الأوزبكي مشاريبوف يمتلك 3 عروض، اثنين من الإمارات والثالث من مصر، ويحاول الاختيار الأفضل بينهم.

وأضافت: "مشاريبوف تضاءلت حظوظه في التواجد بتشكيل الفريق، بعد التعاقد مع عبد الرحمن غريب لاعب أهلي جدة في ذات المركز".

وتابعت: "الوصل الإماراتي يرغب في التعاقد مع مارتينيز، حيث أبدى النصر موافقته على دفع جزء من راتب اللاعب البالغ 3.5 مليون دولار، بعد أن كان رافضا في وقت سابق".



النصر يحاول حسم صفقة دفاعية أجنبية



وتعمل إدارة النصر على إنهاء صفقة المدافع الأجنبي خلال هذا الأسبوع، كبديل للأرجنتيني فونيس موري الذي تم بيعه لنادي كروز أزول المكسيكي هذا الصيف.

وأعلن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، أمس عن التعاقد مع عبدالرحمن غريب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي العالمي صورة تجمع بين مسلي آل معمر رئيس النادي، مع عبدالرحمن غريب لاعب أهلي جدة، أثناء توقيع عقوده بالموسم الجديد.

النصر يعلن ضم عبدالرحمن غريب بشكل نهائي

وكتب النصر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي".

وأضاف النادي: "التوقيع مع غريب، جاء بنظام الانتقال من النادي الأهلي وبعقد يمتد لأربع مواسم، متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧العالمي⁩".