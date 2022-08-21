السفارة السعودية : تتابع الحالة الصحية للسياح السعوديين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات أكدت سفارة المملكة في تركيا أنها تتابع الحالة الصحية للسياح السعوديين بعد حادث السير في مدينة ريزا التركية. يذكر أن الحادث وقع بعد اصطدام الحافلة بالحاجز الإسمنتي في مدينة ريزا، فتعرَّض 4 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين متوسطة وخطيرة، تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج. وتعرضت حافلة على متنها 23 سائحاً سعودياً، لحـادث سير أثناء سيرها في مدينة ريزا التركية، وجرى إسعاف المصابين وحالتهم ما بين المتوسطة والطفيفة. وكان من بين الركاب 4 أطفال فيما جرى نقل 4 أشخاص آخرين إلى المستشفى.

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