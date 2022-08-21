محمد بن مسعود - الدمام - وقالت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن المريض الذي وصل إلى كوبا الاثنين ونقل إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام “بحالة حرجة وحياته في خطر”. وأضافت أن المريض ساءت حالته بعدما شعر بتوعك الأربعاء، وبحلول الخميس، تمَّ نقله إلى المستشفى “لتلقي علاج مكثف، حيث أصيب بنوبة قلبية تعافى منها”. وأشارت الوزارة إلى أنّ السائح أقام في منزل مستأجر و”زار أماكن عدة في المقاطعات الغربية للبلاد”، دون أن تحدد عمره أو أي تفاصيل أخرى. وأكدت الوزارة أنها ستفرض إجراءات للتعامل مع مرض جدري القردة.

كانت هذه تفاصيل خبر كوبا تعلن تسجيل أول إصابة بـ«جدري القردة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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