“الغالي ثمنه فيه”.. تعرف على قيمة راتب غريب مع النصر

محمد بن مسعود - الدمام - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الحصول على خدمات لاعب متوسط الأهلي الشاب عبدالرحمن غريب، بعد سريع كبير مع أزرق الرياض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأعلن مسلي آل معمر، رئيس مجلس الإدارة بنادي النصر، إن الإدارة نجحت في الحصول التعاقد مع عبدالرحمن غريب لمدة 4 مواسم كاملة، في ظل تمسك اللاعب بالرحيل عن فريقه السابق النادي الأهلي أثر هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين “دوري يلو”.

راتب غريب مع النصر

وتسائل العديد من متابعي كرة القدم على الراتب الذي سيتقاضه اللاعب خلال فترة تواجده مع النصر، ووفقًأ لعدة تقارير فإن غريب سيحصل في الموسم الواحد 9ملايين ريال، وإجمالي ما يحصل عليه في الـ4 مواسم يصل إلى 36 مليون ريال، بالإضافة إلى المكافآت عقب تحقيق البطولات.

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جدل واسع بشأن راتب غريب

سيحصل اللاعب شهريًا على 750 ألف ريال، أي ما يساوي 180 ألف ريال أسبوعيًا، ويعد راتب كبير للغاية في الدوري السعودي، الأمر الذي تسبب في انتشار جدل كبير بين الجماهير بين مؤيد ومعارض.

رغبة غريب في الرحيل عن الأهلي

ورفض غريب التواجد في معسكر الأهلي خلال الفترة اماضية وطالب من مسئولي الأهلي السماح له بالرحيل عن الفريق، وتسهيل عملية انتقاله إلى النصر بجانب تنازله عن 3 مليون ريال قيمة مستحقاته المتبقة لدى الأهلي من أجل الرحيل، وسيحصل الأخير على مبلغ 25 مليون ريال قيمة انتقال غريب للنصر.