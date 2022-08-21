أمير تبوك يرعى غداً حفل تسليم 359 أسرة لوحداتها السكنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً الاثنين بديوان الإمارة، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حفل تسليم 359 أسرة بمحافظة أملج ضمن مشروع سكني وحداتهم السكنية، التي تربو على مساحة تتجاوز 2,800,000 متر مربع.
وسيدشّن سموه الحديقة المركزية بمدينة تبوك البالغ إجمالي مساحتها 1.9 مليون متر مربع، وتشكل المحور الأساسي لأنسنة المدن، حيث تضم عدداً من المسطحات الخضراء بمساحة تفوق الـ 680 ألف متر مربع وممشى بطول يزيد عن 2كم, إضافة إلى ممرات المشاة داخل المسطحات الزراعية وكذلك مسار للدراجات الهوائية والمرافق الترفيهية والخدمية الأخرى إلى جانب العناصر الجمالية.
وسيطلع سموه على سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية القائمة والجاري تنفيذها بالمنطقة، والفرص الاستثمارية التي تتيحها أمانة منطقة تبوك للقطاع الخاص، وجهودها في معالجة التشوة البصري وتحسين المشهد الحضري، ومشاريع الإسكان والتنمية العمرانية.
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