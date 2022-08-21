«أدير العقارية» وأمناء إفلاس شركة «سعودي أوجيه المحدودة» يطلقان المرحلة الثانية لتسويق وبيع عقارات الشركة

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت شركة أدير العقارية، الشركة الرائدة في التسويق العقاري بالمملكة، مع أمناء‌ ‌إفلاس‌ ‌تصفية‌ ‌شركة‌ ‌«سعودي‌ ‌أوجيه‌ ‌المحدودة»‌؛ ‌اتفاقية لإطلاق المرحلة الثانية من تسويق وبيع عقارات الشركة التي تتوزع في كلٍ من الرياض وجدة والطائف.

وأشار أمناء إفلاس ‌شركة‌ ‌«سعودي‌ ‌أوجيه‌ ‌المحدودة» (طارق الشباني وراشد عواجي وأيمن المقحم) إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقًا من نجاح شركة أدير العقارية خلال الفترة الماضية في تسويق وبيع عدد واسع من المعروض العقاري بقيم مالية منافسة، مما يؤكد جدارتها التسويقية وقدرتها العالية في اختيار أفضل إستراتيجية لتحقيق أعلى قيمة مالية ممكنة للعقار انطلاقًا من خبرتها الطويلة في السوق والتي ستمكن الأمناء من تعظيم قيمة أصول التفليسة، ما سينعكس إيجابا على توزيعات الدائنين.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية متعب بن حمد آل سعد إلى أن عقارات ‌شركة‌ ‌«سعودي‌ ‌أوجيه‌ ‌المحدودة» تمثل فرصًا استثمارية نادرة، نظرًا لمميزاتها العديدة، وتنوع استخداماتها، ومواقعها الإستراتيجية في أهم أحياء الرياض وجدة والطائف، مما يجعل منها هدفًا أصيلاً لرجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما أكدته المزادات السابقة لبيع بعض عقارات الشركة، حيث شهدت المزادات منافسة محتدمة للفوز بالفرص الاستثمارية المهمة التي توفرها عقارات شركة «سعودي أوجيه المحدودة».

وأكد آل سعد، حرص شركة أدير العقارية على إنجاح تسويق وبيع كافة العقارات بأعلى قيمة مالية تتناسب مع أهميتها، تعزيزًا لمكانتها في السوق العقارية بالمملكة، وتأكيدًا على سعيها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في توفير أهم الفرص الاستثمارية التي تتميز بمقومات عالية تجذب الشركات العقارية والاستثمارية والمطورين العقاريين، وتشكل قيمة مضافة لكل من يطمح للاستثمار العقاري في المملكة.