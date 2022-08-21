أمانة الشرقية تطرح مواقع استثمارية في المنطقة

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المناطق_المنطقة الشرقية
طرحت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم عددًا من المواقع الاستثمارية المخصصة لنشاط (مصانع الخرسانة، والسفلتة، والطابوق) في المنطقة.
وأوضح معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، أن هذه الفرص الاستثمارية تأتي ضمن أكثر من 250 فرصة استثمارية طرحتها الأمانة، منوهاً بطرح 3600 فرصة استثمارية خلال السنوات الخمس القادمة بمختلف الأنشطة والمساحات في كافة بلديات المنطقة الشرقية.
وأكد أن طرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية تأتي بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة، داعيًا الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة والاطلاع على الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي.
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Source almnatiq
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