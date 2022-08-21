النصر يعول على ثنائية الغنام وغريب في الموسم الجديد

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تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مع الموهبة الصاعدة عبدالرحمن غريب، لاعب نادي الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم الفريق والعودة إلى منصات التتويج في الموسم المقبل.

النصر ينجح في التعاقد مع غريب

وترك انتقال عبدالرحمن غريب صدى كبير في الوسط الرياضي، وتبادلت المشاعر بين الفرحة والحزن والحسرة، ففرح مشجعي النصر للتعاقد مع غريب وتعزيز صفوف الفريق من أجل المنافسة على البطولات، وحزن مشجعي الأهلي لرحيله، وتبادل مشجعي الاتحاد والهلال الحسرة على ضياع الصفقة.

ثنائية قوية بين الغنام وغريب

ويمتلك نادي النصر ثنائية قوية تجمع عبدالرحمن غريب صاحب الـ25 عام، وخالد الغنام صاحب الـ21، ويعول العديد من الجماهير والجهاز الفني على الثنائية لعودة النصر مرة أخرى للتتويج بالبطولات خلال منافسات الموسم المقبل.

إنطلاق الموسم الجديد للدوري السعودي

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رحلة البحث عن الحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الوحدة في الجولة الأولى التي تنطق يوم 26 أغسطس الجاري.

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Source almnatiq

