أطرف الكاريكاتيرات حول قرب انتهاء الإجازة

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مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل؛ ينتظر البعض بترقب موعد العودة إلى مقاعد الدراسة لأجل التحصيل، فيما ينظر البعض إلى الأمر من زاوية أخرى؛ وهي قرب انتهاء الإجازة

وفيما يلي باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:



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Source akhbaar24

