غدًا.. عودة الإداريين والإداريات والمشرفين التربويين إلى عملهم بإدارات التعليم

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يعود غدًا الاثنين، الإداريين والإداريات في المدارس، وكذلك المشرفون التربويون في إدارات التعليم، بعد انتهاء إجازتهم الصيفية.

وفي التفاصيل، يعود غدًا، الإداريون والإداريات إلى المدارس، وتشمل قادة وقائدات المدارس والوكلاء والوكالات والمرشدين والمرشدات الطلابيين وأمناء مراكز التعلم ومحاضري ومحاضرات المختبرات ومعامل الحاسب الآلي، استعدادا للعام الدراسي الجديد، بحسب “الإخبارية”.

فيما تكون عودة جميع المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس والطلاب والطالبات يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر من عام ١٤٤٤.

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Source almnatiq

