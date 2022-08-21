“فيسبوك” يفقد مكانته بين الـ 10 تطبيقات الأكثر تنزيلا على الأجهزة الذكية

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يعاني تطبيق منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، من أجل المحافظة على وجوده في قائمة أكثر 10 تطبيقات تنزيلا على الأجهزة الذكية في أمريكا عبر المتجر الإلكتروني آب ستور، بحسب تحليل لبيانات المتجر.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أنه مع تحول المستخدمين الشبان إلى منصات التواصل الاجتماعي الأحدث مثل تيك توك وبي ريال، تعاني المنصات التقليدية مثل فيسبوك من أجل المحافظة على شعبيتها.

على سبيل المثال خرج تطبيق فيسبوك في 2021، من قائمة التطبيقات المجانية الـ 10 الأكثر تنزيلا 7 مرات، لكن في 2022، ارتفع عدد مرات خروج التطبيق من القائمة إلى 97 مرة، وهو ما يشير إلى أن فيسبوك قد يخرج من القائمة تماما بفضل تزايد شعبية التطبيقات الجديدة المنافسة.

وخلال النصف الأول من 2021، خرج فيسبوك من قائمة التطبيقات العشرة الأوائل 6 مرات فقط، لكن في النصف الأول من 2021، خرج التطبيق من القائمة 59 مرة. كما ظل التطبيق خارج قائمة التطبيقات الـ 10 الأوائل لمدة 37 يوما متصلة خلال 2022، في حين كانت الفترة الأطول في 2021 يومين فقط.

كما أكد تحليل جديد لبيانات متجر التطبيقات آب ستور قدمته “داتا دوت أيه.آي” تراجع شعبية “فيسبوك”، حيث أشارت إلى خروج التطبيق من التطبيقات العشرة الأكثر تنزيلا في أمريكا 4 مرات خلال 2021، مقابل 110 أيام خلال 2022. وتركزت فترة خروج التطبيق من الـ 10 الأوائل خلال أبريل ومايو ويونيو.

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Source almnatiq

