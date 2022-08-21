غدا.. عودة إداري التعليم إلى المدارس والمشرفين التربويين

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يبدأ غد الاثنين عودة إداري وإداريات التعليم إلى المدارس والمشرفين التربويين، بعد إنتهاء إجازاتهم الصيفية استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.
ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل الموافق الأول من صفر لعام 1444ه، بعودة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى المدارس.
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Source almnatiq
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