جامعة الطائف تعلن فتح باب التقديم للوظائف الاكاديمية

︎ . أعلنت جامعة الطائف عن فتح باب التقديم لكلا الجنسين لشغل وظائفها الأكاديمية بنظام العقود ودوام كامل للعام الجامعي 1444هـ من حملة الدكتوراه والماجستير لرتبة (أستاذ مساعد / محاضر) حسب التخصصات. التخصصات: – هندسة الحاسب الآلي. – علوم الحاسب. – الإدارة. – التسويق. – المحاسبة. – الاقتصاد. – تقنية المعلومات. – هندسة مدنية مساحة. – التصميم الداخلي. – لغة انجليزية. – نظم معلومات إدارية. – تمويل واستثمار. – تأمين. المستندات المطلوبة: – صورة من الهوية الوطنية. – السيرة الذاتية للمتقدمين. – صور من الشهادات والسجل الأكاديمي لكافة المراحل والبكالوريوس الماجستير الدكتوراه، وصور من المعادلات(في حال كان المؤهل من خارج المملكة). – صورة من الخبرات الأكاديمية، والعملية في قطاع الاعمال، والشهادات المهنية، العلمي ان وجدت للمتقدمين على وظائف محاضر، بالإضافة لما سبق ارفاق صورة من اختبار القدرات الجامعيين وصورة من اختبار اللغة الإنجليزية(للمتقدمين على وظيفة محاضر لغة انجليزية). صورة من قرار الابتعاث اذا كان احد خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/01/23هـ الموافق 2022/08/21م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/01/26هـ الموافق 2022/08/24م. طريقة التقديم:

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