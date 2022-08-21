الدفاع المدني دائما ما يحذر من مخاطر السيول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

دائما ما تحذر المديرية العامة للدفاع المدني من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية، كما ظهر من خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الأطفال يمارسون السباحة في مستنقع مائي بسبب الأمطار التي هطلت على محافظة صبيا ، باستهتار دون ادراكهم لخطورة الموقف ، وقد نتج عن مثل هذه الحالات في الفتره الماضية ما يقارب ١٥ حالة وفاه .

ولسلامة الأطفال دائمًا ما تنبه المديرية العامة على أهمية تفعيل دور التوعوي للمجتمع ومسؤوليات الاسرة في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة ، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم .