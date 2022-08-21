“نيزك” يعبر سماء حائل ويخترق الغلاف الجوي للأرض في ظاهرة غريبة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل
تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي اليوم الأحد مقطعاً وصوراً شاهدوا من خلالها ” نيزك ” يعبر منطقتي القصيم وحائل.
وتمت مشاهدة النيزك باللون الأزرق والبنفسجي المشع خلال ثواني، والذي خلّف وراءه خط من الدخان، في إحدى الظواهر النادرة التي مرت بالمنطقة خلال فترة طويلة.
وأثار تداول المقاطع والصور لاختراق النيزك الغلاف الجوي للأرض خوف البعض واستغرابهم لهذه الظاهرة، وتبين أن النيزك متوسط الحجم قد يكون سقط باتجاه الجنوب.
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