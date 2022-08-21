شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

ونرصد لكم في السطور التالية عبر موقعنا " السعودية سبورت" أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب الذي يجمع بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الثانية بالبريميرليج 2022/2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2022/2023

يقع مانشستر سيتي ضيفًا على نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك مساء اليوم الأحد الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، على أن تذاع المباراة تحديدًا عبر قناة beIN sports 1 premium.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل الضيوف بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار:-

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياس، ناثان آكي، كانسيلو.

وفي خط الوسط: رودريجو، دي بروين، جوندوجان.

وفي خط الهجوم: محرز، إيرلينج هالاند، فودين.

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع لموقعة مانشستر سيتي

من المتوقع أن يدخل أصحاب الديار بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: بوب.

وفي الدفاع: تريبير، شار، ستيف بوتمان، بورن.

وفي خط الوسط: جيميارش، ويلوك، خوالينتون.

خط الهجوم: ألميرون، سان ماكسيمان، كالوم ويلسون.

وفي السياق ذات يحتل السيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط بعدما حقق الفوز في أولى وثاني الجولات.

بينما يتواجد نيوكاسل في المركز السادس برصيد 4 نقاط فقط لا غير، بعدما حقق فوز وتعادل.