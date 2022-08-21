محمد بن مسعود - الدمام - توقيع اتفاقية بين مجموعة يوسف بن أحمد كانو وشركة «تي ال اس كونتاكت» لإدارة وإفتتاح مراكز خدمات التأشيرات الألمانية بالمملكة العربية السعودية

كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 210ريالاً للجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.