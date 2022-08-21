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استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 210ريالاً للجرام

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محمد بن مسعود - الدمام - توقيع اتفاقية بين مجموعة يوسف بن أحمد كانو وشركة «تي ال اس كونتاكت» لإدارة وإفتتاح مراكز خدمات التأشيرات الألمانية بالمملكة العربية

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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