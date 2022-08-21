أوكرانيا.. زيلينسكي يحذر مواطنيه من هذا الأمر

محمد بن مسعود - الدمام - حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه، بعد أن هزت انفجارات جديدة شبه جزيرة القرم، وأصيب فيها 12 مدنيًا بصاروخ بالقرب من محطة للطاقة النووية.

وقال زيلينسكي، في كلمة ألقاها اليوم، إنه يجب على الأوكرانيين عدم السماح لموسكو بنشر اليأس والخوف بينهم، أثناء إحياء ذكرى مرور 31 عامًا على الاستقلال عن الحكم السوفيتي، حسب “العربية”.

وقال قبل الذكرى السنوية، الموافقة 24 من أغسطس، والتي تصادف أيضًا مرور 6 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا: “علينا أن ندرك جميعًا أن روسيا قد تحاول هذا الأسبوع القيام بشيء بشع وشيء شريربشكل خاص”

وأشار زيلينسكي، في كلمته، بشكل غير مباشر، إلى سلسلة من الانفجارات التي وقعت في الأيام الأخيرة، في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2014.

ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات، ولكن محللون قالوا إن بعضها على الأقل أصبح ممكنًا، بفضل المعدات الجديدة التي تستخدمها القوات الأوكرانية.