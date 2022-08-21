كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 110 آلاف إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت كوريا الجنوبية اليوم 110944 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 22 مليونا و 240 ألفا و 331 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 64 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و44 حالة.
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