“الغذاء والدواء” تنصح بـ 4 خطوات لتجنب لدغات البعوض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قدمت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من النصائح لتجنب لدغات البعوض، مشددة على ضرورة الحرص على الابتعاد عن أماكن انتشارها مثل المستنقعات، وإزالة كل ما يُساعد على تكاثرها.

وحددت الهيئة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة البعوض، 4 خطوات لتجنب لدغات البعوض وهي:

إزالة الأماكن التي تساعد على تكاثر البعوض