“والمريض حياته في خطر”.. جدري القرود يظهر في دولة أمريكية

أعلنت السلطات الصحية في كوبا، تسجيل أول حالة من مرض جدري القرود في البلاد، بعد تأكيد إصابة سائح إيطالي.

وقالت وزارة الصحة الكوبية، في بيان، بثه التلفزيون الرسمي، إن المريض الذي وصل إلى كوبا الاثنين الماضي، ونقل إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام: “بحالة حرجة وحياته في خطر”.

وأضاف بيان الوزارة أن المريض ساءت حالته بعدما شعر بتوعك يوم الأربعاء الماضي، وبحلول الخميس تم نقله إلى المستشفى “لتلقي علاج مكثف، حيث أصيب بنوبة قلبية تعافى منها”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأشار البيان إلى أن السائح أقام في منزل مستأجر و”زار أماكن عدة في المقاطعات الغربية للبلاد”، دون أن تحدد عمره أو أي تفاصيل أخرى، حسب “سكاي نيوز عربية”.

كانت وكالة الأدوية الأوروبية أعلنت، الجمعة، أنها قررت إجازة خطة لزيادة إمدادات لقاح مضاد لـ “جدري القرود”، مؤكدة أنها توصي بالتطعيم ضد المرض ولو بجرعة أصغر من اللقاح.

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وأوضحت أنها وافقت على استخدام لقاح مضاد للجدري، للوقاية من المرض الذي قد تقرر منظمة الصحة العالمية تصنيف ارتفاع عدد الإصابات به حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا.

وأشارت إلى أن لقاح ايمفانيكس الذي ابتكرته شركة «بافاريان نورديك الدنماركية، قد أجيز استخدامه في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013 للوقاية من الجدري، وأنه تمّ الموافقة على استخدامه لمكافحة جدري القرود؛ بسبب التشابه بين هذا الفيروس وفيروس الجدري.