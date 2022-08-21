محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية اختتمت جمعية ملاذ للتنمية الأسرية بمحافظة رفحاء بالتعاون مع جامعة الحدود الشمالية الأسبوع الماضي برنامج ” دور الفتاة في الأسرة والمجتمع “، وأهمية الرسالة التي تؤديها، بمشاركة 1600 مستفيدة. وأوضحت جمعية ملاذ أن البرنامج الذي استمر على مدى شهرين سلّط الضوء على المهارات الشخصية والإسهام في تطورها، وتناول البرنامج العديد من المحاور المتنوعة والفقرات التفاعلية والنقاشات

مثل :” فن كتابة المحتوى والإبداع ، والحوار وقوة التأثير، وتصميم المواقع الشخصية، وهوية الأسرة والتحديات المعاصرة، وبناء فريق عمل ناجح ، والتحديات النفسية للفتاة المعاصرة ، واكتشاف الشخصيات وتحديد المواهب، وأهمية دور الفتاة في الأسرة، وقيمة التطوع والمسؤولية الاجتماعية” وغيرها تحت إشراف أياد وكوادر متخصصة.

كانت هذه تفاصيل خبر 1600 مستفيدة في برنامج “دور الفتاة في الأسرة والمجتمع” بجمعية ملاذ الأسرية برفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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