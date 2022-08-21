“الغذاء والدواء” تنصح بـ 4 خطوات لتجنب لدغات البعوض

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قدمت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من النصائح لتجنب لدغات البعوض، مشددة على ضرورة الحرص على الابتعاد عن أماكن انتشارها مثل المستنقعات، وإزالة كل ما يُساعد على تكاثرها.

وحددت الهيئة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة البعوض، 4 خطوات لتجنب لدغات البعوض وهي:

إزالة الأماكن التي تساعد على تكاثر البعوض

عبر ردم المستنقعات والحفر والتخلص من الإطارات القديمة أو الأغطية البلاستيكية أو أي حاوية من الممكن أن يتكاثر فيها البعوض وغيرها. المحافظة على تدوير ومعالجة مياه المسابح بشكل مستمر استخدام الحواجز لمنع وصول البعوض وتغطية الجدران والأبواب وأي فتحات، واستخدام الناموسية بسرير الأطفال.وأكدت الهيئة في إنفوجراف عبر صفحتها على تويتر، أن تجنب لدغات البعوض يتم عبر:

منع وصوله للجلد بارتداء الملابس بأكمام طويلة وجوارب

استخدام طارد البعوض المسجل بالهيئة.

تجنب الاقتراب من المستنقعات.

استخدام الحواجز لمنع وصول البعوض

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Source almnatiq

