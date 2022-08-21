حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي جازان وعسير. ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم والاجزاء الغربية من منطقة الرياض . في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية .





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