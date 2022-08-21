طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة علي هذه المناطق

︎ . توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي جازان وعسير، وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض ، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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