“الغذاء والدواء” تقدم نصائح لمكافحة انتشار البعوض وتجنب لدغاته

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قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح لتجنب لدغات البعوض بينها الحرص على الابتعاد عن أماكن انتشارها مثل المستنقعات، وإزالة كل ما يُساعد على تكاثرها في محيط المسكن.

وأوضحت الهيئة، أن النصائح تتضمن إزالة الأماكن التي تساعد في تكاثر البعوض وردم المستنقعات والحفر والتخلص من الإطارات القديمة أو الأغطية البلاستيكية أو أي حاوية يتكاثر فيها البعوض، مع المحافظة على التدوير ومعالجة مياه المسابح بشكل مستمر.

ولفتت إلى أهمية استخدام الحواجز لمنع وصول البعوض من خلال تغطية جميع الفتحات في الجدران والأبواب، مع تجنب لدغات البعوض عبر منع وصول البعوض للجلد بارتداء الملابس بأكمام طويلة والجوارب، واستعمال طاردات البعوض وتجنب الذهاب إلى المستنقعات التي ينتشر فيها البعوض.

وشددت على ضرورة التأكد من أن تكون المبيدات الخاصة بمكافحة البعوض مُسجلة لدى الهيئة ضمن قائمة مبيدات الصحة العامة.

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Source akhbaar24

