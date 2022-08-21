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علاج تشقق الشفاه بزيت الزيتون هل هو فعال فعلًا؟ إذ يقوم كثيرون بتجربة استخدامه للتخلص من التشققات، إليك التفاصيل فيما يأتي.

يستخدم زيت الزيتون في كثير من الصناعات ومنها الغذائية والتجميلية لما له من خصائص مفيدة للبشرة وللشفاه أيضًا، تعرف على دور علاج تشقق الشفاه بزيت الزيتون فيما يأتي:

علاج تشقق الشفاه بزيت الزيتون

تنبع فائدة استخدام زيت الزيتون لتشقق الشفاه من دوره العالي في الترطيب بسبب خصائصه الترطيبية، فهو غني بالأحماض الدهنية والمرطبات الطبيعية التي لها القدرة على حبس الرطوبة داخل الشفاه وتشكيل طبقة جديدة من الجلد لحماية الشفاه، إضافةً لذلك يمكن لزيت الزيتون أن يضيف التوهج للشفاه من جديد وبناء على ذلك نستنتج أنه يمكن علاج تشقق الشفاه بزيت الزيتون.

ماسك زيت الزيتون للتشقق الشفاه

يمكنك تطبيق هذه الوصفات بكل سهولة داخل المنزل باستخدام زيت الزيتون والمكونات الأخرى، تعرف على الماسكات فيما يأتي:

ماسك زيت الزيتون والعسل

إليك الطريقة فيما يأتي:

قُم بإحضار ملعقة صغيرة من السكر مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من العسل.

أضف جميع المكونات إلى وعاء صغير ثُم اخلطهم سويةً حتى تحصل على خليط مُتماسك.

طبق الماسك لتقشير الشفاه لبضع دقائق ثم اغسل الشفاه لتتخلص من التشقق.

ماسك زيت الزيتون وزيت النعناع

تعرف على طريقة التحضير فيما يأتي:

أحضر بضع قطرات من زيت النعناع، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من السكر البني.

اخلط جميع المكونات سويةً.

استخدم الخليط في تدليك الشفاه لبضع دقائق قبل غسله بالماء الدافئ.

ماسك زيت الزيتون والقرفة

إليك الطريقة في السطور الآتية:

أحضر ملعقة كبيرة من السكر، والقليل من بودرة القرفة، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ونصف ملعقة صغيرة من العسل.

ادمج جميع المكونات مع بعضها البعض.

دلك الشفاه بشكل لطيف باستخدام المقشر الذي حضرته.

أزل الماسك باستخدام قطعة قماش مبللة.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

بعد التعرف على فعالية علاج تشقق الشفاه بزيت الزيتون نقدم لك فوائد زيت الزيتون للبشرة فيما يأتي:

التقليل من تقدم علامات الشيخوخة في البشرة.

محاربة التوتر التأكسدي الذي يضر بالبشرة.

زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد.

المساهمة في تنظيف الجلد.

التقليل من فرصة ظهور حب الشباب.

المساهمة في تسريع شفاء الجروح.

الوقاية من ظهور التقرحات.

أضرار استخدام زيت الزيتون للبشرة

بدايةً يجب عليك قبل استخدامه أن تقوم باختبار على جلدك عبر وضع بضع قطرات على جزء صغير من الجلد والانتظار لجزء من الوقت، فإذا تم ملاحظة أي ردات فعل تحسسية من الجلد كالاحمرار أو الالتهاب يجب حينها الابتعاد عن استخدامه.

على الرغم من فوائد علاج تشقق الشفاه بزيت الزيتون إلا أنه قد لا يكون الاختيار الأنسب لجميع أنواع البشرة للأسباب الآتية:

يسبب تهيج البشرة.

يضر بحاجز البشرة ويسبب ظهور الأكزيما.

يستخدم بحذر عند أصحاب البشرة الحساسة.

كما يجب أن ننوه أن لا يستخدم على بشرة الرضع لأن بشرتهم تكون حساسة



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Source akhbaar24

