“سعود الطبية” توضح أبرز أعراض مرض الذئبة الحمراء.. وهل يعتبر معدياً؟

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن مرض الذئبة الحمراء هو مرض مناعي ذاتي مزمن يؤدي إلى التهاب في أنسجة الجسم المختلفة عن طريق الخطأ، لكنه ليس من الأمراض المعدية.

وبينت المدينة، أن المرض يُصيب الدماغ بالصداع وفقدان الذاكرة وسرعة النسيان والارتباك، وأما الكِليتان فيصيبهما خلل والتهاب في وظائفهما مع وجود رغوة أو دم بالبول، بالإضافة إلى قرحة بالفم، مع ألم في الصدر وضيق بالتنفس.

ولفتت إلى أن أعراض المرض تشمل ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب والكسل، بالإضافة إلى احمرار في الوجه على شكل فراشة وظهور بقع بالجسم مع تساقط بالشعر، إلى جانب آلام بالمفاصل والعضلات.

ونوهت إلى أن الأعراض تتضمن أيضاً جفافاً في العين وتغير لون أصابع القدمين للأبيض أو الأزرق في البرد أو ارتفاع الضغط، موضحةً أن الأعراض تختلف من شخص إلى آخر وقد تكون ما بين خفيفة إلى شديدة.

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Source akhbaar24

