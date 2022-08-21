شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر الودية القادمة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة النصر السعودي الودية القادمة، قبل انطلاق الموسم الجديد المرتقب 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية تقرير شامل نبرز فيه أهم المعلومات بشأن اللقاء المرتقب للنصر أمام الرائد مساء اليوم الأحد.

موعد مباراة النصر والرائد الودية

من المقرر أن تقام مباراة النصر والرائد المغلقة مساء اليوم الأحد الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري، على أن يتم الإعلان عن توقيت اللقاء خلال الساعات القليلة القادمة.

ملعب مباراة النصر والرائد اليوم الودية

يحتضن ملعب مرسول بارك " معقل النصر" المباراة المرتقبة بين الطرفين، في ختام استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2022/2023.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الرائد في الدوري

من المتوقع أن يدخل العالمي بالتشكيل اللعاب أمام الرائد في مباراة اليوم الأحد الودية:-

في حراسة المرمي: أوسبينا.

وفي خط الدفاع: آل منصور، عبدالله مادو، العمري، كونان.

في خط الوسط: مارتينيز، عسيري، مختار علي، علي الحسن.

وفي خط الهجوم: الغنام، فينسيت أبو بكر.

موعد مباراة النصر الأولى في الدوري السعودي للمحترفين أمام الوحدة

تختتم منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023 بمواجهة تجمع بين النصر والوحدة.

على أن تبدأ ركلة البداية في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

إليكم جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

الجولة الأولى - النصر × الوحدة.

الجولة الثانية - التعاون × النصر.



الجولة الثالثة - النصر × ضمك.

الجولة الرابعة - الباطن × النصر.

الجولة الخامسة - النصر × الإتحاد.

الجولة السادسة - ابها × النصر.



الجولة السابعة - النصر × العدالة.

الجولة الثامنة - النصر × الفيحاء.

الجولة التاسعة - الرائد × النصر.

الجولة العاشرة - النصر × الهلال.

الجولة الحادية عشر - الخليج × النصر.

الجولة الثانية عشر - النصر × الطائي.

الجولة الثالثة عشر -الشباب × النصر.

الجولة الرابعة عشر - النصر × الإتفاق.

الجولة الخامسة عشر - الفتح × النصر.